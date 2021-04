Wellington Dias diz que vai ao STF se Anvisa não liberar importação da vacina Sputnik V (vídeo)

O governador do Piauí anunciou que pretende embasar o pedido na lei nº14.124, de 10 de março de 2021, que permite que vacinas aprovadas em outros países sejam utilizadas no Brasil edit

247 - O governador do Piauí e presidente do Consórcio de Governadores do Nordeste para o enfrentamento à Covid-19, Wellington Dias (PT), anunciou que irá recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) caso a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não libere a importação da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V.

O imunizante ainda não teve seu uso autorizado no Brasil. No entanto, o governador pretende embasar o pedido no STF na Lei 14.124/2021, que estabelece um prazo de sete dias úteis para que a agência decida sobre a aprovação temporária de vacinas que tenham obtido aval de agências de outros países.

"Assim, esperamos uma decisão da Anvisa em primeiro lugar, mas caso não saia da Anvisa, nós estamos recorrendo ao Supremo para que se garanta a decisão do Supremo e a lei", afirmou o governador.

Continuamos na luta para a aprovação da vacina Sputinik V pela Anvisa. A vacina já é utilizada em mais de 50 países, com eficácia comprovada. Caso a Anvisa não justifique ou detalhe os motivos do atraso para esta aprovação, vamos ao Supremo Tribunal Federal. pic.twitter.com/kDGrf7zdUl April 13, 2021

