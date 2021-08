Weverton, do PDT de Ciro, abre seu palanque no Maranhão a Lula

247 - O ex-presidente Lula terá no Maranhão uma agenda cheia de compromissos com lideranças de diversos partidos ao centro do espectro político. Na primeira manifestação de apoio de uma dessas figuras, o senador Weverton Rocha (PDT-MA), pré-candidato ao governo do estado, aparece em uma foto segurando um cartaz da campanha do petista e gesticulando em seu favor.

O ato ocorreu poucas horas antes da chegada de Lula a São Luís, prevista para o fim da tarde desta quinta-feira (18). Durante dois dias, ele se reunirá com o ex-presidente José Sarney e a ex-governadora Roseana Sarney, ambos do MDB; com o governador Flávio Dino (PSB) e o vice-governador Carlos Brandão (PSD); além do senador Rocha e deputados federais e estaduais.

A sinalização de apoio a Lula vem em meio à ascendência do petista nas pesquisas eleitorais. Ele vem ampliando a margem sobre Jair Bolsonaro e outros nomes, como o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes. Lula sai vitorioso em todos os cenários de segundo turno simulados pela pesquisa XP/Ipespe.

