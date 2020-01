17 mil pessoas estão sem casa em Minas Gerais por causa das chuvas. Já são 37 mortos e 21 desaparecidos

Já são 37 mortos com as chuvas que atingem Minas Gerais nos últimos dias. O boletim divulgado nesta manhã pela Defesa Civil do estado ainda informa que 21 pessoas estão desaparecidas. São 17 mil pessoas ficaram sem casa edit

247 - Já são 37 mortos com as chuvas que atingem Minas Gerais nos últimos dias. O boletim divulgado nesta manhã pela Defesa Civil do estado ainda informa que 21 pessoas estão desaparecidas. São 17 mil pessoas ficaram sem casa.

A reportagem do portal Uol destaca que "pouco antes, o órgão chegou a divulgar que o número de mortes havia chegado a 38, mas atualizou a contagem em uma nova versão minutos depois. Foi retirada uma morte na cidade de Carangola, cidade a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, ainda seria preciso confirmar se o óbito está ligado às chuvas. Um novo boletim deverá ser divulgado no final da tarde."

A matéria ainda acrescenta que "no total, 58 municípios foram afetados, de acordo com o órgão. O número citado pela Defesa Civil é o maior do que de cidades declaradas em situação de emergência pelo governo mineiro neste domingo: 47.A Defesa Civil também informou que mais de 17 mil pessoas tiveram de deixar suas casas."