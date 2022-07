À espera de Lula no Rio, Cinelândia já é destaque nas redes sociais

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - Enquanto aguardam a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o ato público “Sempre juntos pelo Rio”, internautas, políticos e artistas compartilham nas redes sociais as primeiras imagens do evento. Nesse sentido, “Cinelândia” já aparece entre os termos mais comentados no Twitter, com mais de 10 mil menções, no final da tarde desta quinta-feira (7). O local é um tradicional palco de manifestações democráticas na capital fluminense. Dessa vez, o evento marca a arrancada da pré-campanha de Lula e seus aliado nos berço do bolsonarismo.

O pré-candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), o pré-candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo (PSB), e o pré-candidato ao Senado André Ceciliano (PT) também são destaques do evento, a partir das 18h30. Parlamentares e demais pré-candidatos ao Legislativo dos sete partidos que compõem a coligação Vamos Juntos pelo Brasil também devem participar. Ontem, junto com Lula, eles estiveram na quadra da Unidos da Tijuca, num encontro com representantes da cultura.

São milhares de postagens, com fotos e vídeos, que mostram a chegada das pessoas ao local. O clima entre os apoiadores de Lula é de festa.

Nelas, é possível ver o palco que foi instalado em frente ao Teatro Municipal. Devido ao clima de polarização na cidade, um forte esquema de segurança foi montado. A área em frente ao palco foi isolada, e o público que acessa ao espaço tem que passar por uma revista. O espaço comporta cerca de 7 mil pessoas. Desde meados da tarde, já havia filas para aqueles que querem ver Lula mais de perto.

No estado onde a família Bolsonaro surgiu para a política nacional, Lula lidera nas pesquisas. De acordo com o último levantamento Datafolha divulgado na semana passada, o líder petista tem 41% das intenções de votos, contra 34% do atual presidente.

