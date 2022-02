'Acho que vamos estar juntos no Brasil e em SP', diz França após encontro com Lula

"O PSB tem uma tendência já consolidada de caminharmos juntos (com o PT) no Brasil, e em São Paulo", disse o ex-governador Marcio França edit

247 - O ex-governador de São Paulo Marcio França (PSB) afirmou, nesta terça-feira (22), que o seu partido e o PT devem "estar juntos" na eleição para o governo estadual e no pleito presidencial. O ex-chefe do executivo paulista teve um encontro nesta terça com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O presidente (Lula) compreendeu os meus argumentos. Naturalmente, o PSB tem uma tendência já consolidada de caminharmos juntos (com o PT) no Brasil, e em São Paulo, ele (Lula) vai conversar com Haddad e a Gleisi, e acho que vamos estar juntos", disse França. O relato foi publicado pelo jornal O Globo.

Os dois partidos não abrem mão de candidatura própria em São Paulo, o que tem adiado as definições sobre a formação de uma federação partidária.

Pesquisa Ipespe, patrocinada pela XP Investimentos, divulgada na semana passada, apontou que em um cenário traçado com três candidatos do campo progressista, Haddad, Márcio França (PSB) e Guilherme Boulos (PSOL), o petista tem 28% dos votos, seguido por França (18%) e pelo pessolista (11%).

