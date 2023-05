Acidente entre ônibus e VLT deixa 16 feridos no Centro do Rio

Apoie o 247

247 - Um acidente envolvendo um ônibus e um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na manhã desta quarta-feira (3) deixou feridos no Centro do Rio de Janeiro (RJ). Dezesseis pessoas foram socorridas para hospitais da região.

De acordo com a Secretaria de Saúde, 12 deram entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar e outras quatro no Hospital Municipal Miguel Couto.

De todos os feridos, 15 estavam com saúde estável durante atendimento médico e uma preferiu não se internar.

