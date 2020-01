Acusado de atacar Porta dos Fundos diz que volta ao Brasil até dia 30

"Se eu sentir que minhas seguranças pessoais e físicas estão em perigo, eu vou optar por não me apresentar neste momento, mas, em princípio, os meus planos são realmente estar retornando dia 30 de janeiro", disse Eduardo Fauzi Richard Cerquise, apontado pela polícia como um dos autores do atentado à sede da produtora do Porta dos Fundos edit

247 - O empresário Eduardo Fauzi Richard Cerquise, apontado pela polícia como um dos autores do atentado à sede da produtora do Porta dos Fundos com coquetéis molotov, disse que pretende se apresentar às autoridades brasileiras até o dia 30 de janeiro.

"A gente tem uma ofensa real ao sentimento palpável. A resposta foi mais do que justa, foi preparada para isso. Estou pronto para abraçar as consequências do homem que eu sou. Eu estou lendo o ambiente, eu estou lendo a situação à distância. Se eu sentir que minhas seguranças pessoais e físicas estão em perigo, eu vou optar por não me apresentar neste momento, mas, em princípio, os meus planos são realmente estar retornando dia 30 de janeiro", disse ele, em entrevista à rádio BandNews FM.

Na semana passada, Fauzi disse que pediria asilo ao governo Russo, onde está desde o final de dezembro, cinco dias depois do atentado.

Durante a entrevista, Fauzi foi questionado pela reportagem sobre sua participação direta no ataque e na compra dos materiais, mas ele não quis falar sobre o assunto.