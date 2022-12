Advogado que estava desaparecido há uma semana é encontrado concretado

Corpo foi encontrado enterrado em concreto no quintal de uma casa no bairro Santos Dumont, em Montes Claros edit

247 - O corpo do advogado, de 34 anos, que estava desaparecido desde a última terça (13) foi encontrado enterrado em concreto no quintal de uma casa no bairro Santos Dumont, em Montes Claros, no início da noite desta segunda-feira (19). As informações são do portal G1.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a casa onde o corpo de Alexandre Mauro Barra estava enterrado foi localizada após os policiais receberem informações da investigação. De acordo com o tenente Blair, ao chegarem no imóvel, na Rua 02, foi verificado forte odor no entorno.

“Iniciamos as escavações por toda a casa, e localizamos o corpo enterrado dentro do concreto cerca de 50 centímetros a um metro de profundidade, em estado de decomposição em posição lateral. As mãos da vítima estavam amarradas e o corpo foi colocado em posição lateral”.

O tenente informou que durante a ação desta segunda, três pessoas foram presas, incluindo o dono da casa, mas não passou detalhes do grau de envolvimento dos suspeitos no caso. A perícia está no local para fazer o trabalho de praxe.

