'Ajoelha no milho e pede perdão para não ir para o lixo da história', diz Rogério Correia a FHC

Deputado Rogério Correia afirmou que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, articulador do golpe de 2016, precisa mais do que se arrepender de sua omissão que ajudou na eleição de Jair Bolsonaro edit

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) criticou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) por ter se arrependido de não ter votado em Fernando Haddad nas eleições presidenciais de 2018.

"Ajoelha no milho, chora, pede perdão e trabalhe para não ir para a lata de lixo da história!", escreveu Correia pelo Twitter.

Em entrevista à revista Época, Fernando Henrique admitiu sentir um “certo mal-estar” por ter anulado o seu voto e não ter votado em Fernando Haddad na eleição presidencial de 2018.

“Pergunta se eu me arrependo? Olhando para o que aconteceu com o Bolsonaro, me dá um certo mal-estar não ter votado em alguém contra ele”, disse FHC.

Confira o tweet de Rogério Correia:

AJOELHA NO MILHO, CHORA , PEDE PEDÃO E TRABALHE PARA NÃO IR PRA LATA DE LIXO DA HISTÓRIA!



FHC diz sentir 'certo mal-estar' por não ter votado em Haddad contra Bolsonaro em 2018 https://t.co/I0V09sAUfd — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) March 5, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.