Alexandre determina ‘perícia imediata’ em celulares encontrados com deputado Daniel Silveira na prisão

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que os dois celulares entrados com o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) na Superintendência da Polícia Federal no Rio, onde ele estava preso, sejam periciados. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

“Determino a imediata perícia dos aparelhos apreendidos, com todos os seus dados e remessa dos laudos para o presente inquérito”, diz o despacho assinado nesta quinta-feira, 18.

Os aparelhos foram apreendidos no início da tarde de ontem. Depois disso, o deputado passou por uma audiência de custódia, quando foi mantida a prisão em flagrante até um pronunciamento oficial da Câmara sobre o caso. Com a decisão, ele foi transferido ao Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar, em Niterói, na região metropolitana do Rio.

Bolsonarista radical, Silveira foi preso na última terça-feira (16) após atacar ministros do STF e defender o AI-5.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.