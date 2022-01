Alvo da Polícia Civil, Márcio França reage: "é uma operação de cunho político eleitoral"

Apoie o 247

247 - Alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (5), o ex-governador de São Paulo Márcio França, que deve disputar o mesmo cargo neste ano pelo PSB, afirmou pelo Twitter que foi alvo, na verdade, de uma "operação de cunho político eleitoral".

Ele negou ter envolvimento com quaisquer ilícitos e lamentou as "cenas de abuso de poder político". "Só deixarei de ser governador de SP se o povo paulista não quiser", garantiu.

"Começaram as eleições 2022. 1ª Operação Política. Não há outro nome para uma trapalhada, por falsas alegações, que determinadas 'autoridades', com 'medo de perder as eleições', tenham produzido os fatos ocorridos nesta manhã em minha casa. Toda operação policial tem nome! Essa é uma operação política e não policial. Ela é, evidentemente, de cunho político eleitoral. Não tenho ou tive qualquer relação comercial ou advocatícia com as pessoas jurídicas e físicas que são alvo da investigação. É lamentável que se comece uma eleição para o Governo de SP com estas cenas de abuso de poder político. Já venho há tempos alertando que um grupo criminoso em SP tenta me impedir de expressar a verdade. Sabem que não compactuo com eles, que querem tomar conta do Estado de SP. Se depender de mim, não vão conseguir. Eu não sou alvo de nenhuma operação, pois sou advogado particular, não tenho relações nem vínculo com serviços públicos. Não tenho relação com a área médica ou de saúde. Tenho 40 anos de vida pública, não respondo a nenhum processo criminal. Só deixarei de ser governador de SP se o povo paulista não quiser. Não tenho medo de ameaças ou de chantagem. Em 40 anos de vida pública, já fui muitas vezes difamado e injustiçado, nunca condenado. Aliás, já enfrentei adversários muito mais qualificados. Não vão ser os meus atuais concorrentes, notórios mentirosos, que me farão recuar", escreveu França.

