André Ceciliano diz que Rodrigo Neves e Eduardo Paes são os melhores prefeitos do Brasil

247 – O pré-candidato do PT ao Senado do Rio de Janeiro, André Ceciliano, fez afagos ao pré-candidato do PDT ao governo estadual, Rodrigo Neves, e ao atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que pode vir a ser o coordenador da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado . “Estou aqui diante do melhor prefeito do Brasil, depois de Rodrigo Neves”, disse o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano, ao se referir ao prefeito Eduardo Paes, durante o lançamento da pré candidatura do deputado Luiz Paulo Correia da Rocha (PSD), na ABI, no Centro do Rio.

A decisão do PSB de lançar os deputados Marcelo Freixo ao governo e Alessandro Molon ao Senado complica a aliança com o PT, uma vez que o acordo previa que a vaga ao Senado estava reservada ao partido.

