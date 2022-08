André Janones reforça apoio a Lula: 'vamos libertar e deixar o povo com auxílio e emprego' (vídeo)

"Vamos ver se neste País quem dá as cartas é o povo ou aquele que logo, logo vai sair", afirmou o deputado edit

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) reforçou, nesta quarta-feira (17), o seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e destacou conquistas sociais que devem ser retomadas caso o petista ganhe a eleição. "Se Deus quiser, vamos libertar para que nosso povo possa ter auxílio, emprego, saúde, segurança", disse o parlamentar.

"Tô vendo uma conversa fiada aí, dizendo que o Lula não pode sair na rua. Tô vendo muitos bolsonaristas dizendo 'eu quero ver o Lula na rua'. Estou em Belo Horizonte, para Minas Gerais dar as boas vindas. Quero fazer um tira-teima com vocês, saber se isso que os bolsonaristas estão dizendo é verdade, vamos lotar aqui Belo Horizonte a partir das 17h. Vamos ver se neste País quem dá as cartas é o povo ou aquele que logo, logo vai sair".

A pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (17), mostrou vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno.

Além do PT, o ex-presidente tem o apoio de oito partidos - PSOL, PSB, Solidariedade, PCdoB, Rede, Avante, Agir (antigo PTC) e PV.

Segundo colocado nas pesquisas, Jair Bolsonaro, do PL, conseguiu o apoio de mais dois partidos - o PP e o Republicanos.

