Após conversa com Lula, Marta Suplicy aceita convite e será candidata a vice na chapa de Boulos em São Paulo

247 - A ex-prefeita de São Paulo e ex-ministra Marta Suplicy decidiu aceitar o convite e será candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol) na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A informação foi confirmada a Daniela Lima, do g1, por aliados do deputado e pré-candidato à prefeitura após uma conversa entre Marta e o presidente Lula (PT).

O encontro que selou a decisão ocorreu nesta segunda-feira (8) no Palácio do Planalto e contou com a presença do deputado federal Rui Falcão (PT-SP). Após a reunião, Falcão afirmou que o "caminho está posto" para que a ex-ministra retorne às fileiras do PT. A negociação para o retorno de Marta ao partido já vinha sendo discutida desde o ano passado.

Marta Suplicy, que ocupou o cargo de prefeita da capital paulista entre 2001 e 2004, deixou o PT em 2015, encerrando uma filiação de 33 anos ao partido. Durante sua trajetória política, Marta também exerceu os cargos de deputada, senadora e ministra da Cultura e do Turismo. Atualmente, Marta ocupa a posição de secretária de Relações Internacionais na gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Para formalizar seu retorno ao PT e concorrer como vice-prefeita na chapa de Boulos, ela terá que renunciar ao cargo que ocupa.

