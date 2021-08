Após fazer ritual, estudante mata os pais, deixa mensagens pela casa e se suicida

247 - Estudante de medicina de 22 anos, Guilherme Heringer Cesar é suspeito de ter feito um ritual para matar os pais e, em seguida, se suicidar, em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória, capital Espírito Santo.

Os corpos do pai, Paulo Oliveira Cesar, de 68 anos, e da mãe, Raquel Hering Cesar, de 61 anos, foram encontrados na residência da família na madrugada desta quarta-feira, 4, repleta de mensagens satanistas. O pai era médico urologista e pastor evangélico.

Segundo o jornal Tribuna de Vitória, o estudante tentou ligar para um parente pouco depois de ter cometido os assassinatos, afirmando que havia “feito uma bobagem”, e depois tirou a própria vida.

A perícia da polícia demonstrou que, no imóvel, foram encontradas uma série de mensagens escritas em páginas de uma Bíblia, em paredes e portas, todas em vermelho. No livro “Apocalipse”, havia a frase: “ele me obrigou”. Em paredes, foram marcados o número “666”, que representa o Diabo, e frases que insinuam o ritual.

“Festejai ó céus, o diabo desceu até vós, pouco tempo lhes resta”, diz uma delas, próximo a um crucifixo.

O filho teria matado os pais com “uso de arma branca”, segundo nota do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia Civil.

