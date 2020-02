Após ser agredida por policial, mulher grávida está ‘consciente’ e ‘estável’

Segundo vídeo na internet, um policial em São José do Rio Preto (SP) pressiona a barriga dela com o joelho, dando um tapa em seu rosto e sufocando a vítima. Ela não sofreu fraturas, mas tem um hematoma no rosto, onde levou um tapa edit

247 - A mulher grávida agredida por um policial militar na tarde desta terça-feira, 4, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, segue "estável" e "consciente". A informação é da equipe médica. Segundo vídeo na internet, o policial pressiona a barriga dela com o joelho, dando um tapa em seu rosto e sufocando a vítima. Ela não sofreu fraturas, mas tem um hematoma no rosto, onde levou um tapa. Não foram identificados danos ao feto, de 22 semanas.

Pessoas que estavam ao redor teriam avisado ao PM que a mulher estava grávida, mas ele continuou a imobilizando.

De acordo com boletim de ocorrência, a mulher não tem envolvimento com tráfico. Ela havia contestado a truculência do mesmo policial ao abordar adolescentes com “porções de maconha”.

A vítima havia sido encaminhada ao Hospital da Criança e da Maternidade (HCM). Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que o comando do 17º Batalhão da PM, no interior, determinou o afastamento imediato do policial flagrado no que foi classificado como "desvio de conduta".