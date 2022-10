Após tiroteio interromper ato de campanha de Tarcísio, Haddad pede paz no 2º turno

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, mostrou surpresa com o tiroteio que interrompeu um ato da campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos), em Paraisópolis, comunidade da Zona Sul de São Paulo, nesta segunda-feira (17) .

"Estou sabendo por vocês. Em Paraisópolis?", disse Haddad ao ser informado do caso pela imprensa durante uma caminhada ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Mateus, Zona Leste da capital. “Estou fazendo uma campanha de paz e muito respeitosa”, ressaltou em seguida.

"Sempre trabalhei no campo da dignidade e da política. É a quarta campanha que faço sem nenhum incidente, falando educado e sem me recusar a debater com ninguém", completou Haddad em referência a ausência do bolsonarista no último debate, promovido pelo SBT.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.