“Apóstolos do Genocídio”: projeções e lambe-lambes expõem empresários que apoiam Bolsonaro

Moradores da região central da capital paulista puderam observar uma projeção gigante em um prédio com a frase “Apóstolos do genocídio”. Junto à frase, foram projetadas fotos e nomes de empresários que apoiam Jair Bolsonaro. edit

Fórum - Na noite deste domingo (2), moradores da região central da capital paulista puderam observar uma projeção gigante em um prédio com a frase “Apóstolos do genocídio”. Junto à frase, foram projetadas fotos e nomes de empresários que apoiam o governo de Jair Bolsonaro.

Recentemente, o presidente se reuniu com dois grupos de nomes do meio empresarial, um composto por homens e outro por mulheres. Alguns deles, inclusive, aparecem na ação que os classifica como “apóstolos do genocídio”.

Os 12 Apóstolos do Genocídio denunciados pelo grupo são André Esteves (BTG Pactual); Claudio Lottenberg (Hospital Albert Einstein), Alberto Saraiva (Habib’s), Paulo Skaf (Fiesp), Edir Macedo (Universal do Reino de Deus), Luiz Carlos Trabuco (Bradesco), Flavio Rocha (Riachuelo), Tutinha Carvalho (Joven Pan), David Safra (Safra), Carlos Sanches (EMS), Rubens Meni (CNN) e Silas Malafaia (Assembleia de Deus).

Leia íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.