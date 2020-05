Arthur Weintraub toma invertida de Boulos: "seu irmão é ministro da Educação e não sabe escrever, né?"

Guilherme Boulos rebateu uma fala de Arthur Weintraub, irmão do ministro da Educação Abraham Weintraub, que criticou o fato do pai de Boulos, que é médico, compor o comitê de crise no combate ao coronavírus. “Arthur Weintraub quer receitar remédio sem ser médico. Bem, o irmão é ministro da educação e não sabe escrever, né? edit

247 - O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, rebateu uma fala de Arthur Weintraub, irmão do ministro da Educação Abraham Weintraub, que criticou o fato do pai de Boulos, que é médico, compor o comitê de crise no combate ao coronavírus em São Paulo.

“Arthur Weintraub quer receitar remédio sem ser médico. Bem, o irmão é ministro da educação e não sabe escrever, né? Deve ser de família. Alguém esperava algo diferente?”, diz ele.

O infectologista Marcos Boulos, médico com quase 50 anos de formação, professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo de Boulos (PSOL), é um dos quatro especialistas escalados para fazer parte da equipe de contingenciamento do coronavírus.

Veja:

