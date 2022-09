Ato bolsonarista na Paulista reuniu 32 mil, aponta levantamento da USP

Apoie o 247

247 - O grupo de pesquisadores Monitor do Debate Político, da USP, fez uma levatamento para calcular quantos apoiadores de Jair Bolsonaro estavam na Avenida Paulista nesete 7 de setembro.

De acordo com cálculo feito a partir de seis fotografias aéreas da manifestação, 32.691 pessoas estiveram presentes à manifestação. Nas redes sociais, apoiadores bolsonaristas falaram em até 1,5 milhão de pessoas.

Segundo reportagem do O Globo, “cada uma das imagens recebeu a aplicação do método chamado Point to Point Network, que identifica as cabeças de pessoas e estima o público total”.

As seis fotos foram tiradas entre as 15h20 e as 16h na área interditada da avenida, que tem cerca de 1,8 km. Segundo os pesquisadores, o erro percentual absoluto médio na contagem do público é de 12%, para mais ou menos —o que significa que o ato pode ter tido de 28,7 mil a 36,6 mil pessoas.

