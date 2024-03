Ator da Record TV desaparecido é encontrado morto no Rio e bandidos confessam crime

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou nesta quinta-feira (29) em Seropédica, na Baixada Fluminense, o corpo do ator da Record TV que estava desaparecido desde o início de fevereiro, Edson Caldas Barboza, de 29 anos.

A Delegacia de Homicídios da região prendeu dois suspeitos, Jairo Inácio Correia e Renan Calixto de Lima, sob acusação de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Um dos bandidos confessou envolvimento no crime.

De acordo com as investigações, reveladas ao portal G1, Jairo Inácio Correia e Renan Calixto de Lima atraíram Edson para um encontro sexual em Engenheiro Pedreira, também na Baixada. Ao chegar no local, Edson foi roubado e obrigado a realizar transferências bancárias para a conta de um dos criminosos. Na sequência ele foi executado.

