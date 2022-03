Aumenta para 232 número de mortos em Petrópolis

Apoie o 247

247 - Aumentou para 232 o número de pessoas mortas desde o último dia 15, quando começaram a cair fortes chuvas no município de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Do total, 138 são mulheres e 94 homens. Entre eles há 44 menores de idade. Até terça (01), 210 pessoas foram enterradas no cemitério da cidade.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, um total de 1.117 pessoas está desabrigada. Há 34 locais de acolhimento, onde os desabrigados recebem ajuda para higiene pessoal, atendimento de saúde e psicólogo.

A prefeitura informou que quem está nos abrigos foi cadastrado no programa Aluguel Social. Essas pessoas terão direito a R$ 1.000, sendo R$ 800 pagos pelo governo estadual e R$ 200 pela prefeitura.

Desde o dia da tragédia, a Defesa Civil registrou mais de 3.800 ocorrências, das quais 3.200 são por deslizamentos.

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) estimou que o PIB (Produto Interno Bruto) da cidade deve sofrer perdas de R$ 665 milhões por causa dos estragos provocados pelo temporal.

