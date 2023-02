Bicheiro Rogério Andrade e parentes são alvos de operação policial contra lavagem de dinheiro

Apoie o 247

247 - O bicheiro Rogério Andrade e parentes são alvos nesta sexta-feira (10) da Operação Pequod, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil do Rio contra lavagem de dinheiro, de acordo com o g1.

Além do bicheiro, são alvos de buscas seu filho e o irmão, Gustavo e Renato

São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 40 milhões em bens e valores. Entre os itens retidos estão seis carros, embarcações e motos aquáticas.

O Ministério Público afirma que os rendimentos lícitos dos suspeitos não são compatíveis ao patrimônio adquirido entre 2012 e 2018.

"Entre os endereços visados estavam a casa de Rogério, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, um restaurante em Ipanema — do qual o bicheiro é sócio — e o barracão e a quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Houve buscas ainda nas cidades de Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, e de Vitória da Conquista (BA)", informa ainda a reportagem.

