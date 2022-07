Bolsonarista vai ao lançamento da candidatura de Bolsonaro montado em estátua de boi: "Somos gados patriotas"(vídeo)

Apoie o 247

Brasil de Fato - Montado em uma estátua de um boi colocada sobre a caçamba de uma caminhonete, o trabalhador rodoviário Carlos Henrique França gritava “o gado chegou” e agitava, animadamente, uma bandeira do Brasil nos arredores do estádio do Maracanã, zona norte do Rio, na manhã deste domingo. França foi um dos militantes bolsonaristas que se reuniram para participar da convenção do Partido Liberal (PL) que confirmou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição.

“Nós viemos fardados de gado, porque é disso que a oposição nos chama, estamos aqui para mostrar nossa humildade, que nós somos gado, mas gado patriota, gado na sede de conquistar boas coisas pra nação brasileira”, disse, em entrevista ao Brasil de Fato. França contou que saiu de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio, junto a um amigo, dono de um açougue e da caminhonete.

A convenção do PL aconteceu no ginásio do Maracanãzinho, anexo ao maior estádio de futebol do país. Uma pessoa desavisada que chegasse à região poderia imaginar que era dia de jogo da seleção de vôlei, que muitas vezes atuou no ginásio, dada a profusão de camisetas amarelas e bandeiras do Brasil.

#Eleições2022 | Bolsonarista vai ao lançamento da candidatura de Bolsonaro, no Maracanãzinho, montado em estátua de boi. "Nós somos gado, mas gado patriota."



#Eleições2022 | Bolsonarista vai ao lançamento da candidatura de Bolsonaro, no Maracanãzinho, montado em estátua de boi. "Nós somos gado, mas gado patriota."

