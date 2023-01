Bolsonaristas agridem jornalistas em Belo Horizonte após terem acampamento desmontado (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Duas equipes de televisão foram agredidas por vândalos bolsonaristas que tiveram o acampamento desmontado em Minas Gerais, nesta sexta-feira (5).

As emissoras estavam no local para fazer a cobertura da ação da Guarda Municipal de Belo Horizonte, que desmontou um acampamento montado por militantes bolsonaristas e de extrema direita em frente ao Comando da 4º Região Militar do Exército, na avenida Raja Gabaglia, na capital mineira.

Os jornalistas são cercados pelos bolsonaristas que, além de agredirem os profissionais, ainda tentam quebrar câmeras e objetos de iluminação. Um dos jornalistas chega a ser derrubado do chão e é socorrido por um colega. Outro repórter é agredido com vários tapas e pontapés.

Assista:

URGENTE 🚨🚨🚨



JORNALISTAS SÃO AGREDIDOS POR BOLSONARISTAS DURANTE DESOCUPAÇÃO DE ACAMPAMENTO NA RAJA



📷: Reprodução pic.twitter.com/F4F98LUwRT January 6, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.