Bolsonaristas agridem mulheres no centro de São Paulo (vídeos)

Apoiadores de Jair Bolsonaro desfilavam de carro com bandeiras do Brasil na capital paulista edit

Apoie o 247

ICL

247 - Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que faziam uma carreata no centro da cidade de São Paulo (SP) agrediram duas mulheres nesta na tarde desta sexta-feira (6). Uma das mulheres era senhora de idade.

A Polícia ajudava os bolsonaristas, que desfilavam de carro com bandeiras do Brasil pela movimentada avenida Angélica.

>>> Acampamento bolsonarista em BH tinha financiamento de empresários e ronda armada, diz Prefeitura

Tellé Cardim, jornalista que mora em um prédio da região, mostrou uma bandeira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos apoiadores de Bolsonaro. Outras pessoas que faziam o sinal de "L" com as mãos.

Uma mulher e alguns homens saíram do carro e partiram de forma agressiva para cima da senhora na tentativa de arrancar sua bandeira.

A mulher foi agredida por tentar defender essa senhora, que também foi atacada pelos bolsonaristas por estar com uma bandeira do Lula 👇 pic.twitter.com/XqrzTBkYQV — Ivan Longo (@ivanlongo_) January 6, 2023

Mais imagens do início das agressões 👇 pic.twitter.com/NW3KAmaEjx — Ivan Longo (@ivanlongo_) January 6, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.