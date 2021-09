Bolsonaristas arrependidos fazem ato em Copacabana, mas tem mais gente passeando no calçadão do que protestando

Apoie o 247

Agenda do Poder - Desde as 10 horas deste domingo (12), manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ocupam parte de uma das vias da avenida Atlântica, à beira da praia, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Pedidos de impeachment faziam parte do coro do protesto. Dentre os presentes no ato, os ligados ao movimento Vem pra Rua também expressavam rejeição à candidatura do ex-presidente Lula. Os organizadores são o Vem pra Rua e o MBL (Movimento Brasil Livre), ambos de direita.

Eleitores que se dizem arrependidos e outros que afirmam ter votado nulo em 2018 compõem a manifestação, que começou disputando o espaço com banhistas e praticantes de esportes, em um dia em que a orla tem tradicionalmente uma pista fechada para a prática de atividades físicas.

“O foco é uma terceira via. Aqui é realmente pela democracia, não como foi em 7 de setembro, que teve um discurso de uma falsa democracia”, disse Rodrigo Chame, jornalista, um dos organizadores do protesto por parte do movimento Vem pra Rua. Ele é um dos que se dizem arrependidos de ter votado em Bolsonaro. O manifestante faz referência aos atos realizados em 7 de setembro, nos quais Bolsonaro fez ameaças golpistas.

O ato com o mesmo conteúdo em São Paulo ocorrerá à tarde, organizado principalmente pelo MBL – Movimento Brasil Livre, que, assim como o Vem pra Rua, apoiou o golpe de 2016, foi aliado de Eduardo Cnha no processo de impeachment, e é identificado como um dos maiores propagadores de fake news da política brasileira.

