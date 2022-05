Bolsonaristas espalham fake news sobre Freixo e suposta extinção do Bope

Ao contrário do que está sendo divulgado por bolsonaristas nas redes sociais, o deputado federal e pré-candidato ao governo do RJ Marcelo Freixo não pediu fim do Bope e da Core edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após a chacina que matou 24 pessoas na Vila do Cruzeiro, zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 24, bolsonaristas passaram a divulgar uma montagem falsa contra o deputado federal e pré-candidato ao governo fluminense Marcelo Freixo (PSB).

A montagem atribui a Freixo uma publicação a favor da extinção do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core).

Segundo reportagem da Agência Lupa, a publicação é falsa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O tuíte que vem sendo compartilhado nas redes sociais não foi publicado pelo deputado federal Marcelo Freixo. O Twitter permite que os usuários escrevam posts com até 280 caracteres, porém o texto que pede a extinção do Bope e da Core tem um total de 362. Sendo assim, não seria possível que qualquer usuário publicasse essa mensagem”, explica a agência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Freixo também desmentiu o boato nas redes sociais. “Estão espalhando uma postagem falsa sobre mim em relação à operação no Alemão. A publicação simula uma publicação no meu perfil no Twitter”, disse.

Estão espalhando uma postagem falsa sobre mim em relação à operação no Alemão. A publicação simula uma publicação no meu perfil no twitter. A mentira é tão mal contada que comete erros básicos. Por exemplo a postagem falsa passa a quantidade permitida de caracteres no twitter! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 25, 2022

Na realidade, sobre a operação no Complexo do Alemão, o que Freixo disse, no Twitter, foi que “matança não é segurança. Operações como as de hoje não resolvem nada e colocam em risco a vida de moradores”.

“O combate ao crime tem que ser feito com eficiência. As maiores apreensões de fuzil da história do RJ foram realizadas no Galeão e na casa de um homem ligado a Roni Lessa, assassino de Marielle, sem que um tiro tenha sido disparado”, continuou.

2. O combate ao crime tem que ser feito com eficiência. As maiores apreensões de fuzil da história do RJ foram realizadas no Galeão e na casa de um homem ligado a Roni Lessa, assassino de Marielle, sem que um tiro tenha sido disparado. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 24, 2022

“Eu presidi a CPI das Milícias e a CPI do Tráfico de Armas e Munições. Ali mostramos que é possível enfrentar o crime de forma eficaz, com planejamento e inteligência. É hora de acabar com o uso político da polícia. É hora de tratar a Segurança Pública como coisa séria, não como arma eleitoral”, concluiu.

4. É hora de acabar com o uso político da polícia. É hora de tratar a Segurança Pública como coisa séria, não como arma eleitoral. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) May 24, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE