Bolsonaristas temem que Ramagem não vá nem para o 2º turno da eleição no Rio

Para integrantes do PL, Tarcísio Motta, do Psol, e Eduardo Paes, do PSD, podem protagonizar o segundo turno da disputa pela Prefeitura do Rio

247 - Integrantes do PL têm expressado preocupação sobre as chances do deputado federal Alexandre Ramagem avançar para o segundo turno na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Para este grupo, Ramagem corre o risco de ficar atrás do candidato do Psol, Tarcísio Motta, que disputaria o segundo turno com o atual prefeito e candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD), relata Guilherme Amado, do Metrópoles.

Os críticos de Ramagem apontam sua suposta falta de familiaridade com as questões locais da cidade, sugerindo que ele pode se concentrar excessivamente na polarização nacional em vez de discutir problemas específicos do Rio de Janeiro. Além disso, ressaltam que Ramagem tem sido pouco presente na cidade, demonstrando pouca articulação política e interação com setores da sociedade civil.

Outra sombra pairando sobre a candidatura de Ramagem são as investigações em curso relacionadas ao uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionar adversários políticos de Jair Bolsonaro (PL). Ramagem foi alvo de uma operação da Polícia Federal em fevereiro, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), o que adiciona uma camada de incerteza ao seu percurso eleitoral.

