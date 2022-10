Bolsonaro venceu em 90% das zonas eleitorais em territórios de milícia no Rio

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) saiu derrotado do primeiro turno da eleição, com cerca de seis milhões de votos a menos que o ex-presidente Lula (PT). Ele venceu, porém, nas urnas colocadas em territórios de milícias no Rio de Janeiro, revela Guilherme Amado, do Metrópoles.

Bolsonaro venceu em 90% das zonas eleitorais em bairros dominados pela milícia, de acordo com mapa da organização não-governamental Fogo Cruzado, associado a dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O chefe do governo federal e candidato à reeleição recebeu quase meio milhão de votos vindos dos territórios de milícia. "Seus maiores índices de votação, dentro do universo analisado, foi nos bairros de Campo Grande e Paciência, redutos da facção Liga da Justiça, maior milícia do estado atualmente", informa a reportagem.

Lula, com 323 mil votos nos bairros analisados, só saiu vencedor em Rio das Pedras, "um dos redutos mais antigos das milícias do estado e favela onde atuavam alguns dos personagens subterrâneos que rondam os Bolsonaro, como o ex-PM Adriano da Nóbrega, assassinado em 2020, na Bahia, numa troca de tiros com policiais".

Os bairros considerados para o levantamento foram: Praça Seca, Santa Cruz, Rio das Pedras, Tanque, Taquara, Curicica, Sulacap, Cosmos, Paciência, Campo Grande, Barra de Guaratiba, Guaratiba, Campinho, Vargem Grande e Vargem Pequena.

