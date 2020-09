Bomba caseira foi jogada contra casa de testemunha do caso Flordelis

Empresária que testemunhou no caso da morte do pastor Anderson do Carmo estava em casa com o marido o momento em que uma bomba caseira foi arremessada. A deputada federal Flordelis, esposa do pastor, é a principal suspeita de ser a mandante do homicídio edit

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu uma investigação para apurar a denúncia feita por uma testemunha da apuração da morte do pastor Anderson do Carmo de que uma bomba caseira foi arremessada contra sua casa na noite da última sexta-feira (4). De acordo com a polícia e o Ministério Público, a deputada federal Flordelis, mulher do pastor, é a principal suspeita de ser a mandante do homicídio.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a testemunha do caso, uma empresária que reside em Itaipuaçu, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estava em casa com o marido no momento do atentado. O caso foi registrado o na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que também apura as circunstâncias da morte do pastor. Após a denúncia, os investigadores recolheram imagens de câmeras de segurança no entorno da residência para tentar identificar o suspeito de realizar o ataque.

A empresária já empregou Lucas Cézar dos Santos Souza, um dos filhos adotivos de Flordelis, que foi preso acusado de envolvimento no homicídio.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.