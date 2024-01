Boulos: 'Marta Suplicy agrega profundamente nas ações que estamos construindo em SP' (vídeo)

De acordo com o deputado, 'os próximos passos, seja da filiação dela ao PT, formalização da chapa, vai ser feito pelo diretório municipal do Partido dos Trabalhadores' edit

247 - Pré-candidato a prefeito de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) afirmou neste sábado (13) que a ex-prefeita Marta Suplicy "agrega profundamente" a possível chapa das duas lideranças na disputa pela prefeitura da capital paulista.

De acordo com o parlamentar, "não é uma aliança que vai olhar para o passado", mas que "se constrói a partir de um compromisso de presente e de futuro. É isso que está se construindo". "Marta agrega profundamente para o projeto que nós estamos construindo na cidade de São Paulo", disse Boulos à imprensa na capital paulista.

"Os próximos passos, seja da filiação dela ao PT, formalização da chapa, vai ser feito pelo diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, com certeza com a participação do Rui, de várias outras lideranças", complementou.

A ex-prefeita aceitou o convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a formação de uma frente ampla na capital paulista. Marta foi prefeita de São Paulo entre 2001 e 2004. Também foi deputada, senadora, ministra da Cultura, e do Turismo. >>> Marta recebe Boulos e anuncia aliança por São Paulo

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) almoçou neste sábado (13), em São Paulo, com Marta Suplicy, que é cotada para ser sua candidata à vice-prefeita. Ele afirmou que o PT vai definir a composição da sua chapa. "É uma aliança que… pic.twitter.com/tTAiM9BbHL — GloboNews (@GloboNews) January 13, 2024

