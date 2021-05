Boulos sobre chacina no Jacarezinho: "Saiu Witzel, entrou outro assassino"

O líder do MTST condenou o massacre na favela do Jacarezinho, que já deixou 25 mortos, e prestou solidariedade às vítimas e familiares edit

247 - O líder do MTST, Guilherme Boulos, criticou a ação policial que levou à chacina na favela do Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (6). 25 pessoas foram mortas na maior chacina desde a de Vigário Geral, em 1993, quando 21 pessoas morreram.

"Saiu Witzel, entrou outro assassino", resumiu Boulos, em referência ao governador Cláudio Castro (PSC). O presidenciável do PSOL prestou solidariedade às vítimas e familiares.

Banho de sangue em operação policial ILEGAL no Rio de Janeiro deixa 25 mortos e dois baleados no metrô. Saiu Witzel, entrou outro assassino. Minha solidariedade às vítimas e familiares. May 6, 2021

