Brigadas Lula Presidente refletem a força da mulher nas eleições 2022

247 - Apesar de a eleição estar marcada para dia 2 de outubro, é consenso nos movimentos sociais que as mulheres já são as maiores protagonistas nas eleições de 2022. Maioria entre as pessoas aptas a votar, elas conquistaram de vez seu espaço. Esse cenário se reflete integralmente nos movimentos de rua.

Na última semana, as Brigadas de Agitação e Propaganda Lula Presidente, movimento composto em sua maioria por mulheres (90%), intensificaram a atuação na capital paulista, especialmente no centro da cidade. Ao todo, cerca de três mil militantes de diferentes organizações populares estão atuando diariamente em todas as regiões do município com passeatas, “bandeiraços”, intervenções artísticas e panfletagem em praças, centros comerciais e pontos de grande fluxo de pessoas.

Os integrantes também organizam assembleias, plenárias e visitas às casas nos bairros. A cidade de São Paulo tem hoje 12,2 milhões de habitantes e é a mais populosa do país, por isso, tem o maior número de brigadas em atuação.

As brigadas são coordenadas pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e pela Central de Movimentos Populares (CMP), junto a organizações como o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), a Federação Única dos Petroleiros (FUP), o Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE), a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE), o Movimento Camponês Popular (MCP) e a União Nacional de Moradia Popular (UNM).

Para Tamires Cruz, da coordenação nacional do MAB, o foco nos últimos dias de campanha é dialogar com as pessoas indecisas que cogitam se abster nessas eleições para defender a importância de um voto consciente que vai mudar os rumos do país. “Assegurar a vitória no primeiro turno é importante para evitar um segundo turno mais violento, com riscos para a democracia do país, e garantir um programa progressista e popular no governo Lula”, Conclui.

