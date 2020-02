Bruno Covas reduziu verba para combate a enchentes em São Paulo

Com a maior cidade do Brasil alagada, vêm à tona números que mostram o descaso da prefeitura no combate às enchentes. Sob a gestão João Doria-Bruno Covas (PSDB), a Prefeitura de São Paulo reduziu em 16,2% o valor orçado para combater as enchentes na cidade, no período de 2017 a 2019 edit

247 - São Paulo amanheceu nesta segunda-feira (10) em meio ao caos. Com intensa chuva desde a noite de domingo, a cidade encontra-se com diversos pontos de alagamento, chegando ao ponto das marginais Tietê e Pinheiros, principais vias da cidade, serem interditadas por conta do transbordamento do Rio.

Segundo dados levantados por reportagem do R7, a gestão de Bruno Covas reduziu em 16,2% o valor orçado para combater as enchentes na cidade, no período de 2017 a 2019.

Em 2017 o valor orçado para obras contra enchente era de R$ 964.884.153 milhões. Neste ano, a quantia é de R$ 807.913.364 milhões — uma redução de 16,2% (R$156.970.789).

O temporal de hoje é equivalente à quase metade das precipitações esperadas para todo o mês de fevereiro, informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão é de que a chuva continue durante todo o dia, diminua na terça-feira e só deva parar na quarta-feira (12).