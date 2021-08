Cães farejadores localizam maconha, cocaína e crack no batalhão mais letal da PM de São Paulo

247 - Cães farejadores Dara e Find localizaram maconha, cocaína, crack, armamentos e munições no 2º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em Santos, no litoral norte de São Paulo.

A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) informou que, de maconha, foram encontrados 307 pacotes, 50 potes de acrílico e um saco da droga com 1,252 kg. De cocaína, foram confiscados 814 pinos, 34 pacotes e 14 sacos com 8,6 kg do entorpecente. Já de crack os PMs dizem ter flagrado 1.202 pedras, que pesavam 400 gramas.

Os cães também localizaram uma espingarda, cartuchos calibre 12, granadas, réplicas de pistola, celulares e balanças de precisão.

Pelo menos até 2019, o Baep de Santos era o mais letal do estado. Levantamento da Ouvidoria mostra que, entre janeiro e novembro daquele ano, policiais do batalhão haviam matado 27 pessoas.

A assessoria de imprensa da PM-SP afirmou que as ações de fiscalização são "rotineiras" e visam separar "poucos maus policiais militares da esmagadora maioria daqueles que cumprem seu deveres com absoluta devoção".

"No intuito de fortalecimento da disciplina e visando o controle interno, as dependências do 2º Baep foram vistoriadas com cães farejadores, sendo localizada significativa quantidade de entorpecentes diversos e outros materiais proibidos. Embora a operação ainda esteja em andamento, eventuais irregularidades encontradas serão documentadas e os que as cometerem serão responsabilizados no rigor da lei", disse a PM em nota. (Com informações do UOL).

