Câmeras policiais reduzem violência e colocam em xeque promessa de Tarcísio

247 - Estudo sigiloso da Polícia Militar de São Paulo concluiu que o uso de câmeras instaladas nos uniformes dos policiais militares provocou um aumento de 24% do número de apreensões de armas e de 102% dos registros de casos de violência doméstica, além de crescimento de 78% dos casos de porte de drogas, informa o Estado de S. Paulo.

Os fatos colocam em xeque uma das promessas de campanha do governador eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos), crítico das câmeras. Durante a campanha eleitoral, o bolsonarista disse na Jovem Pan, por exemplo, que o equipamento deixa os policiais "em desvantagem" e ainda desafiou: "tira esse negócio de câmera para ver se não melhora de cara".

No entanto, o estudo - encomendado pelo comando da PM ao Centro de Ciência Aplicada em Segurança Pública da Fundação Getulio Vargas (FGV) - atesta que as câmeras aumentaram a efetividade da polícia no combate aos agressores de mulheres e outros criminosos.

"Ocorrências que costumavam ser subnotificadas passaram a ser registradas pela polícia. É como se a corporação tivesse adotado a política de tolerância zero contra o crime. Houve ainda queda do número de policiais mortos em serviço e de 57% dos casos de pessoas mortas em decorrência da ação policial", diz a reportagem.

Futuro secretário da Segurança Pública de São Paulo, o deputado federal reeleito e capitão Guilherme Muraro Derrite (PL) é outro crítico das câmeras. Segundo ele, o equipamento inibiria e constrangeria os policiais durante o trabalho.

