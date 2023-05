Caminhão atinge viaduto, parte da estrutura cai e mata motociclista em Santo André

Parte da estrutura caiu e atingiu um motociclista, que morreu no local edit

247 - Um caminhão bateu contra um viaduto por volta das 7h desta sexta-feira (5) na Avenida Santos Dumont, no Centro de Santo André, no ABC Paulista. Parte da estrutura caiu e atingiu um motociclista, que morreu no local.

O Corpo de Bombeiros informou que cinco viaturas foram chamadas para atender a ocorrência.

Não há informação sobre a causa do acidente. Também não foi divulgado o estado de saúde do motorista que dirigia o caminhão.

