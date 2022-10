Carla Zambelli armada em bar causa desconforto para estabelecimentos, diz Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

Apoie o 247

247 - O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, afirmou que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pode causar desconforto para estabelecimentos após ter sacado uma arma na tarde desse sábado (29) para uma pessoa.

"Isso pode até ser um alerta de que as coisas estão tensas para qualquer posicionamento hoje. Talvez as pessoas até se omitam. Mal comparando, eu penso no 7 a 1. Quando o Brasil perdeu, os alemães não provocaram. Acho que quem ganhar vai ser muito cauteloso em não tripudiar", disse o dirigente, segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

