Carluxo não entende vídeo em que Paulo Freire diz que “Marx me fez continuar sendo camarada de Cristo”

Vereador e integrante do chamado Gabinete do Ódio compartilhou vídeo de Paulo Freire tentando atacá-lo, mas acabou mostrando os argumentos pelo qual o educador defende que o marxismo é compatível com o pensamento cristão edit

Revista Fórum - Neste dia em que se celebram os 99 anos do nascimento de Paulo Freire, a homenagem mais inusitada partiu de um proeminente integrante do Gabinete do Ódio: ninguém menos que o vereador Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro.

Carluxo (como é conhecido) aproveitou a data para compartilhar o trecho de uma entrevista do educador pernambucano, lembrando também que ele é o patrono da educação brasileira, junto com algumas críticas recicladas, das típicas frases feitas da direita a respeito de Paulo Freire.

No entanto, o curioso é que o vídeo de Bolsonaro não tem nada de negativo sobre Freire. Muito pelo contrário: em apenas dois minutos, o intelectual se reconhece como “camarada de Cristo” (o que já serve para refutar o argumento de que seu método questiona os valores cristãos) e ainda afirma que “quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo”.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

Paulo Freire: admirador de Karl Marx por suas próprias palavras, formador de frases boçais e sem sentido. Este é o patrono da educação brasileira. O resultado é óbvio: ao longo de anos ocupamos os piores rankings de educação do mundo. pic.twitter.com/OCZE7f3Imx — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 19, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.