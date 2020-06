Cerca de 70% das mortes por Síndrome Respiratória em Minas não têm causa definida

A taxa de letalidade no estado de Minas Gerais é de 2,4% enquanto a média do Brasil é de 4,63%. Apenas 155 exames são realizados a cada 100 mil habitantes edit

247 - Em Minas Gerais, cerca de 70% dos óbitos registrados até dia 13 de junho e classificados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) não tiveram causa definida. O estado apresenta taxa de letalidade da Covid-19 de 2,4%, enquanto a média do Brasil é de 4,63%. A informação é do portal G1.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) afirma que o baixo índice de diagnósticos de óbitos de SRAG se deve à dificuldade para realizar a coleta de material necessário para a realização da análise. O estado é o que menos testa no Brasil, com 155 exames feitos a cada 100 mil habitantes, segundo reportagem do G1.

