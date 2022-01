Chuvas deixam 138 cidades mineiras em situação de emergência

Apoie o 247

247 - Deslizamento, pessoas ilhadas, desabamentos e mortes. A chuva não dá trégua em Minas Gerais e, conforme boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado neste domingo (9), 138 cidades mineiras estão em situação de emergência. Seis pessoas morreram desde o início do período chuvoso no estado, em outubro de 2021, e ao menos outras duas mortes, em Belo Horizonte e Betim, devem entrar no próximo informativo do órgão.

O governo estadual decretou luto oficial de três dias devido a essa situação geral no estado e também pela tragédia ocorrida em Capitólio no último sábado (8).

Em cidades da região metropolitana, como Betim, Sabará, Rio Acima, Brumadinho, Nova Lima e Ribeirão das Neves o cenário é de destruição. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de cada município se desdobram para os atendimentos dos chamados e os resgates das vítimas.

Reportagem do G1 mostra os dados dos atingidos pela chuva em Minas Gerais desde 1º de outubro de 2021, quando teve início o período chuvoso.

