Chuvas deixam 6 mortos e 10 mil desalojados em Minas

Até o momento 63 cidades no Estado decretaram situação de emergência decorrente das chuvas intensas edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - Fortes chuvas que atingiram Minas Gerais deixaram 10 mil pessoas desalojadas e já mataram seis pessoas, desde o início do período chuvoso em outubro, com o norte do Estado sendo bastante atingido nos últimos dias, assim como cerca de um terço dos municípios baianos.

Segundo dados do governo mineiro, até o momento 63 cidades no Estado decretaram situação de emergência decorrente das chuvas intensas, sendo 53 com reconhecimento federal e estadual e outras dez em análise por expedirem decreto individualmente.

Nesta quarta-feira, o governador de Minas, Romeu Zema, esteve em quatro municípios do norte mineiro. Ele prestou solidariedade às famílias atingidas, conversou com moradores e acompanhou operações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil nas cidades.

PUBLICIDADE

"Faço questão de ir e estar com as pessoas que estão sofrendo com essa situação, inclusive para tomarmos as melhores decisões. É necessário ter agilidade neste momento", disse ele, em entrevista coletiva em Salinas.

O norte mineiro e municípios baianos foram fortemente castigados pelas chuvas nas últimas semanas.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE