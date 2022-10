Com 93% das urnas apuradas, Tarcísio é eleito em São Paulo

Para presidente, em São Paulo, Bolsonaro lidera com 55%, enquanto Lula (PT) tem 45% edit

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi eleito para o cargo com 55% dos votos, com 93% das urnas apuradas. O petista Fernando Haddad ficou com 45%.

Para presidente, o resultado é similar. Jair Bolsonaro ficou na frente, com 55,5%, enquanto o ex-presidente Lula (PT) teve 44,5%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.