Com apoio de Lula, André Ceciliano lidera a disputa ao Senado, diz pesquisa IPEC

Agenda do Poder - O deputado André Ceciliano (PT) lidera a disputa ao Senado, quando tem seu nome associado ao ex-presidente Lula, ultrapassando as intenções de voto de Romário (PL), com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. A revelação é da pesquisa do IPEC, ex-IBOPE, realizada entre os dias 19 e 22 de maio, com 1.008 entrevista, em todo o Estado do Rio de Janeiro, a pedido da Rio Indústria.

No confronto com a apresentação dos apoios dos candidatos presidenciais, o petista chega a 40% dos votos, contra 34% de Romário – resultado fora da margem de erro da amostra, de 3 pontos percentuais. Dos eleitores ouvidos, 20% afirmam que anulariam o voto e 5% não souberam responder.

No cenário em que os nomes são apresentados isoladamente, Romário lidera com 29%, seguido de Cabo Daciolo, com 10%. Alessandro Molon registra 8%, mesmo percentual de Daniel Silveira. Na sequência, André Ceciliano com 6%; Luciana Boiteux com 4%. Brancos e nulos, 24% e não respondeu, 11%.

