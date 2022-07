Com apoio de Lula, Ceciliano se mantém na disputa pelo Senado no Rio

Apoie o 247

247 - O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano, indicado pelo PT para concorrer a uma vaga ao Senado na chapa do deputado Marcelo Freixo (PSB), afirmou nesta terça-feira (5) que os dois partidos vão cumprir o acordo firmado pelas direções nacionais e manter seu nome na disputa até o fim.

Enquanto isso, o deputado Alessandro Molon (PSB), presidente da sigla no Estado, insiste em manter sua candidatura ao Senado. O pré-candidato a governador Marcelo Freixo e o PT afirmam que Molon está quebrando um acordo firmado a nível nacional.

As divergências sobre quem será o candidato ao Senado apoiado por Lula no Estado se arrastam há meses. De um lado, petistas afirmam que o partido abriu mão de uma candidatura própria ao governo do Estado para apoiar Freixo em troca da indicação do nome ao Senado na chapa. Já Molon disse em entrevista ao jornal O Globo, nesta terça-feira, que nunca houve um entendimento para que ele abrisse mão de sua postulação ao Senado.

Freixo chegou a fazer uma cobrança pública a Molon para que ele cumpra o acordo e retire seu nome da disputa.

A crise na esquerda fluminense ganhou novas dimensões às vésperas de uma visita do ex-presidente Lula e do candidato a vice, Geraldo Alckmin no estado. Na quarta-feira (6), Lula, Freixo, André Ceciliano e Molon devem subir no palanque do ex-presidente em evento na Candelária, no centro da cidade, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

Lula já deixou claro que apoiará Ceciliano e Freixo. Já o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, diz que Molon é candidato e que o PT deve um tratamento melhor ao deputado.

