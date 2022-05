Com apoio de Lula, Kalil lidera disputa pelo governo de MG

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (16) mostra que o apoio do ex-presidente Lula eleva para 34,6% a intenção de votos dos eleitores mineiros no ex-prefeito Alexandre Kalil edit

247 - Levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que o apoio dos candidatos à Presidência da República será decisivo para definir a eleição em Minas Gerais. Nesta linha, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (16), o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva eleva para 34,6% a intenção de votos dos eleitores que afirmam que votarão em Alexandre Kalil (PSD) para governar o Estado.

Atrás de Kalil aparece o atual governador e candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), que tem apoio de Felipe D’Avila (Novo), com 33,1% da preferência do eleitorado mineiro. Apoiado por Jair Bolsonaro, o jornalista Carlos Viana (PL) registra apenas 11,7% das intenções de voto.

Desconsiderando o apoio dos presidenciáveis, Zema lidera a corrida estadual com 46,8% da preferência do eleitorado no estado, contra 26,8% de Kalil. O senador Carlos Viana (PL) fica em terceiro, com 5,4% das intenções de voto no estado.

Já o deputado federal Marcos Pestana (PSDB) registra 1,7% da preferência do eleitorado e é seguido por Renata Regina (PCB) com 0,6%; pelo deputado federal Miguel Corrêa (PDT), com 0,3%, e Lorene Figueiredo (Psol), com 0,2%.

O levantamento foi contratado pelo próprio Paraná Pesquisas, que ouviu de forma presencial 1.680 eleitores em 78 cidades de Minas Gerais entre os dias 8 e 13 de maio. O índice de confiança do levantamento é de 95%. O registro junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é MG - 04957/2022.

