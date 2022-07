Convenção do PT oficializa candidatura de Haddad ao Governo de São Paulo

Além da homologação da candidatura de Haddad, o PT também aprovou a coligação com o PSB e oficializou o ex-governador Márcio França como candidato ao Senado edit

247 - O PT aprovou, em uma convenção estadual realizada neste sábado (23), a candidatura do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) ao Governo de São Paulo no pleito de outubro. Além da homologação da candidatura de Haddad, o partido também aprovou a coligação com o PSB e oficializou o ex-governador Márcio França (PSB) como candidato à vaga ao Senado na chapa. O partido, porém, ainda não anunciou quem será o vice na chapa encabeçada pelo petista.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, foram registradas duas abstenções de membros da executiva estadual do PT durante a votação.

Entre os nomes cotados para ocupar a vaga de vice estão o da ex-ministra Marina Silva (Rede), que seria a preferida de Haddad, e o do ex-prefeito de Campinas Jonas Donizette (PSB). A ex-ministra, que declarou o apoio a Haddad no mês passado, porém, já anunciou a sua pré-candidatura como deputada federal em São Paulo.

Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada em junho, Haddad lidera a disputa paulista com 34% das intenções de voto. O ex-ministro e pré-candidato bolsonarista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, estão empatados tecnicamente com 13% da preferência do eleitorado.

