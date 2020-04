Copacabana Palace fecha em meio à pandemia e tem apenas Jorge Ben Jor como hóspede

Só continuarão no tradicional hotel carioca dois moradores, Andrea Natal, diretora geral do Grupo Belmond do Brasil, que administra o estabelecimento, e o cantor e compositor Jorge Ben Jor, que desde 2018 vive no local edit

247 - O tradicional hotel carioca Copacabana Palace fechará suas portas temporariamente a partir desta sexta-feira, 10, por conta da pandemia do novo coronavírus. É a primeira vez que isso ocorre em quase 97 anos de história do local. A reabertura está prevista para o final de maio.

Segundo reportagem do jornal O Globo, os últimos hóspedes já deixaram o Copacabana Palace. Só continuarão no hotel dois moradores, Andrea Natal, diretora geral do Grupo Belmond do Brasil, que administra o estabelecimento, e o cantor e compositor Jorge Ben Jor, que desde 2018 vive no local.

Fechar as portas não significa parar tudo dentro do hotel. Uma manutenção mínima será feita. Um grupo de camareiras, por exemplo, será responsável por todos os dias limpar os 293 quartos, abrindo portas e janelas pela manhã, e fechando-as à noite.

Além do Copacabana Palace, outros 60 hotéis da cidade também estão fechados, impactados pela pandemia do novo coronavírus.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.