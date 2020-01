Corinthians homenageia judeus no Twitter e cutuca Alvim: "Nazismo nunca mais"

Em sua página oficial do Twitter, o Corinthians divulgou uma mensagem direcionada aos "irmãos judeus" e escreveu a hashtag #NazismoNuncaMais no conteúdo. Mensagem foi divulgada após o secretário nacional de Cultura, Roberto Alvim, fazer apologia ao nazismo edit

